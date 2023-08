Erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren gestartet

Russland hat mit der Raumsonde "Luna-25" am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder einen Flug zum Mond gestartet. Der Raumapparat soll am Südpol des Mondes landen und unter anderem nach Wasser suchen. Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b hob wie geplant vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion um 9.10 Uhr Ortszeit (1.10 Uhr MESZ) ab, war in einer Live-Übertragung der russischen Weltraumbehörde Roskosmos zu sehen. Alles sei im normalen Bereich, hieß es.

BILD: SN/APA/RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSM Trägerrakete hob pünktlich ab