Erste "Snowden-Flüchtlinge" erhielten Asyl in Kanada

Als eine der ersten Helferinnen des US-amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden hat Vanessa Rodel, gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter, Asyl in Kanada erhalten. Wie mehrere Medien berichteten, landete die Philippinerin, die Snowden 2013 in Hongkong bei sich versteckte, am Montagabend in Toronto.

SN/APA (AFP)/COLE BURSTON Vanessa Rodel mit ihrer Tochter am Flughafen von Toronto