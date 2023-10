Erste Sturmflut der Saison an der Nordsee

Ein Skandinavientief hat am Wochenende für stürmisches und kühles Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands gesorgt. An der Nordseeküste und an der Elbe gab es die erste Sturmflut der Saison. In Hamburg wurde am Samstagnachmittag der Fischmarkt überspült. Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) stieg das Wasser der Elbe gegen 17.30 Uhr auf 1,82 Meter über das mittlere Hochwasser.

BILD: SN/APA/GEORG WENDT Blick auf die teilweise überflutete Fischmarkthalle in Hamburg