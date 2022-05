Erste Todesopfer nach Gebäudeeinsturz in China bestätigt

Vier Tage nach dem Einsturz eines achtstöckigen Wohn- und Hotelgebäudes im zentralchinesischen Changsha sind die ersten beiden Todesopfer bestätigt worden. "Neun Menschen wurden geborgen, zwei sind gestorben", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag unter Berufung auf örtliche Behördenvertreter. Ob die Todesopfer zu den neun aus den Trümmern gezogenen Menschen zählten, führte Xinhua nicht aus.

Wenige Stunden zuvor war eine Frau aus den Trümmern befreit worden. Chinesische Staatsmedien sprachen von einem "Wunder". Die "Chinesische Volkszeitung" der Kommunistischen Partei berichtete, die Frau sei bei Bewusstsein gewesen und habe durch ein kleines Loch mit den Rettern kommuniziert, bevor sie gerettet wurde. Ihr Gesundheitszustand sei "stabil".

Nach weiteren Vermissten wurde weiter gesucht. Die Ursachen des Einsturzes waren am Dienstag weiterhin unklar. Am Sonntag waren neun mutmaßliche Verantwortliche festgenommen worden, darunter der Eigentümer des Gebäudes.

In China stürzen immer wieder Gebäude ein. Das liegt teils an niedrigen Sicherheitsstandards, aber auch an Korruption bei Behördenmitarbeitern, die für die Kontrolle der Bauvorschriften zuständig sind.