Erster Hurrikan der Saison zieht auf Mexikos Pazifikküste zu

Vor der mexikanischen Pazifikküste hat sich der erste Hurrikan der Saison 2022 gebildet. Wirbelsturm "Agatha" legte am Sonntag an Kraft zu und erreichte Hurrikanstärke, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Der Sturm der Kategorie 1 befand sich rund 320 Kilometer südwestlich von Puerto Ángel und bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h auf die Küste zu. "Agatha" dürfte am Montag als Hurrikan im Bundesstaat Oaxaca auf Land treffen.

Der mexikanische Wetterdienst warnte vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen, Hochwasser und Erdrutschen. Der Zivilschutz von Oaxaca rief die Menschen dazu auf, sich von Flüssen fernzuhalten und sich über höher gelegene Rückzugsorte zu informieren. Die Hurrikansaison im Pazifik dauert vom 15. Mai bis zum 30. November und im Atlantik vom 1. Juni bis zum 30. November. Im vergangenen Jahr wurden im östlichen Pazifik 19 Hurrikans und Tropenstürme registriert, im Atlantik gab es 21 tropische Wirbelstürme.