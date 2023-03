Erster "Internationaler Tag der Abfallvermeidung" ausgerufen

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat den 30. März zum "Internationalen Tag der Abfallvermeidung" ("International Day of Zero Waste") ausgerufen. In einer Mitteilung am Donnerstag hieß es, mit dem Tag solle auf die Auswirkungen von Abfällen auf die menschliche Gesundheit, die Wirtschaft und die Umwelt aufmerksam gemacht werden. "Wenn wir die Natur wie eine Müllhalde behandeln, schaufeln wir unsere eigenen Gräber", sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.

BILD: SN/APA/AFP/NICOLAS TUCAT Müllvermeidung ist oberstes Gebot