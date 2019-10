Erster Plastikmüll im Pazifik eingesammelt

Nach einer einjährigen Testphase hat der Plastikmüll-Fänger der Organisation "The Ocean Cleanup" nun im Pazifik erste Erfolge erzielt. Das System treibe Plastikmüll zusammen und sammele es ein, teilte der Initiator und Leiter der Organisation, der Niederländer Boyan Slat, am Mittwoch in Rotterdam mit. "Unser Ziel ist erreichbar."

SN/APA (AFP)/PUNIT PARANJPE In den Meeren wird immer mehr Plastikmüll gefunden