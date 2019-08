Erster Toter nach E-Zigaretten-Gebrauch in den USA

Nach einer Welle von schweren Lungenproblemen nach der Benutzung von E-Zigaretten gibt es in den USA einen ersten Todesfall. Am Donnerstag sei dem Gesundheitsministerium im US-Staat Illinois der Tod eines Erwachsenen gemeldet worden, der zuvor eine solche Zigarette benutzt hatte und mit "einer schweren, ungeklärten Atemwegserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden war", so das Ministerium.

SN/APA (dpa/Archiv)/Friso Gentsch E-Zigaretten stehen im Verdacht schwere Lungenprobleme auszulösen