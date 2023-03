Erstes Gepardenpärchen für Indien 70 Jahre nach Ausrottung

Mehr als 70 Jahre nach der Ausrottung von Geparden in Indien sind in dem Land zwei der Raubkatzen ausgewildert worden. "Beiden Geparden geht es gut", schrieb der indische Umweltminister Bhupender Yadav am Samstag auf Twitter, nachdem Männchen Obaan und Weibchen Asha ihr Quarantäne-Quartier im Kuno-Nationalpark in Richtung Freiheit verlassen hatten.

BILD: SN/APA/- Regierung betreibt Wiederansiedlungsprogamm