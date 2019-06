Erstes Urteil in Bestechungsskandal um US-Eliteunis gefallen

Im Bestechungsskandal um Zulassungen an US-Eliteuniversitäten ist ein erster Angeklagter verurteilt worden - und einer Haftstrafe entgangen. Eine US-Richterin sprach am Mittwoch ein mildes Urteil gegen John Vandemoer, einen früheren Segellehrer an der renommierten kalifornischen Universität Stanford: Sechs Monate Hausarrest, eineinhalb Jahre Aufsicht durch die Justiz und 10.000 Dollar Geldstrafe.

SN/APA (AFP/GETTY)/Scott Eisen Ex-Segellehrer Vandemoer an Stanford-Universität entgeht Haftstrafe