Erstmals Riesenpanda-Zwillinge in Südkorea geboren

Tierischer Nachwuchs in Südkorea: Erstmals sind in dem Land Riesenpanda-Zwillinge geboren worden. Die beiden Weibchen kamen am Freitag im Everland-Tierpark am Rande von Seoul auf die Welt, wie der Zoo in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Video bekannt gab. Es zeigt die Mutter Ai Bao, die sich in ihrem Käfig herumwälzt, bevor sie die beiden Panda-Babys zur Welt bringt. Im Internet löste die Geburt große Begeisterung aus.

BILD: SN/APA/HANDOUT Geburt löst im Internet Begeisterung aus