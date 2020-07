Erstmals Säugetier in 6.700 Meter gesichtet - es ist eine Blattohrmaus

Auch in den lebensfeindlichen Höhen der Anden kreucht und fleucht es noch: Auf dem Gipfel des Vulkans Llullaillaco im Norden von Chile haben Forscher in 6.739 Meter Höhe eine Blattohrmaus entdeckt. Es ist das erste Mal, dass in so großer Höhe ein Säugetier gesichtet wurde, wie die Wissenschafter in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" ("PNAS") schreiben.

SN/sn Die Wissenschafter haben auch ein Video von ihrem Fund gemacht. Die Aufnahme stammt von Mario Pérez Mamani.