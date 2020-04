Erstmals seit langem keinen neuen Covid-19-Toten in China

Erstmals seit Ende Jänner hat China in der Coronavirus-Krise keinen neuen Todesfall mehr gemeldet. Zudem sei die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen gesunken, wie die Nationale Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte. Sie sei am Montag auf 32 gegenüber 39 am Sonntag gefallen. Die neuen Fälle gingen demnach auf eingereiste Menschen zurück. Eine Ansteckung im Inland sei nicht gemeldet worden.

SN/APA (AFP)/STR Erfreuliche Tendenz in China und auch in Südkorea