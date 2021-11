Es dreht sich um Geld und Kohle - COP26 verlängert

Verlängerung bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow: Erst frühestens an diesem Samstagnachmittag ist mit einem Abschluss zu rechnen. Dies teilte die Beraterin der britischen COP-Präsidentschaft, Camilla Born, auf Twitter mit. Stundenlange Debatten über ein weltweites Stoppsignal für die Kohle und über mehr Hilfszahlungen an arme Länder hatten den Abschluss des Gipfels ausgebremst. Geplantes Ende war Freitagabend.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Österreichs Umweltministerin Gewessler in der Verlängerung bei der COP