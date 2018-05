Es wird ernst - erste Diesel-Fahrverbote treten in Deutschland in Kraft

Als bundesweit erste deutsche Stadt verhängt Hamburg Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft. Wie die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch ankündigte, werden die Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselautos und Lastwagen am kommenden Donnerstag (31. Mai) auf zwei Straßenabschnitten in Kraft treten.

SN/APA/AFP/dpa/DANIEL BOCKWOLDT Die ersten Fahrverbotsschilder in Hamburg sind bereits angebracht.