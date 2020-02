ESA-Sonde "Solar Orbiter" in Richtung Sonne gestartet

Die neue ESA-Sonde "Solar Orbiter" ist Montagfrüh von Cape Canaveral in Florida aus in Richtung Sonne gestartet. An Bord einer Atlas V 411 Rakete hob der Orbiter um kurz nach 5.00 Uhr (MEZ) ins All ab. Er soll auch einen Blick auf bisher weniger bekannte Regionen der Sonne werfen und erstmals auch die Pole des Sterns untersuchen.

SN/APA (AFP/NASA)/HANDOUT 1,5 Milliarden Euro teure Mission mit österreichischer Beteiligung