Essen an Bord

Meeresluft macht hungrig. Das kulinarische Angebot auf Kreuzfahrtschiffen soll Schlemmer ebenso wie besonders Wählerische begeistern. Dazu braucht es eine ausgeklügelte Logistik und viel Planung - an Land und in den Küchen auf hoher See.

Früher war alles besser? Nein. Früher war alles kleiner. Auf hoher See zumindest. "Die Schiffe werden immer größer", sagt Walter Krahl, Geschäftsführer von Ruefa Reisen. "Die Kreuzfahrtriesen haben mittlerweile bis zu 15 Restaurants an Bord, früher gab's höchstens drei." Ruefa ist mit seiner Tochter Seetour Austria ein ausgewiesener Kreuzfahrtspezialist in Österreich. Krahl weiß, wovon er spricht und kennt die Trends. Einer davon ist auch an Land zu beobachten: der Trend zu gesünderer Ernährung. "Das heißt viel Gemüse, vielfältige Küchen, was genau, hängt von der Reederei und ihrem Konzept ab." Buffet sei ein Klassiker, nicht nur auf Clubschiffen wie von Aida, sondern vor allem bei Familien mit Kindern, das gehe einfach schneller. Dazu kommen die traditionellen Restaurants, Dining rund um die Uhr, dann meist ein französisches und ein italienisches Lokal.

Krahl selbst hat für den Sturm aufs Buffet nicht viel übrig. "Ich habe es lieber, wenn ich bedient werde." Damit liegt er selbst im Trend, im Gegentrend zu den Riesendampfern nämlich. "Kleinere Schiffe sind wieder im Kommen", weiß der Cruise-Experte, "die sind jedoch oft schon bis zu zwei Jahre im voraus ausgebucht." Wenn es um Catering geht, so haben Reedereien besonders strenge Hygienestandards. Das kann auch zu - in vielen Augen - seltsamen Auswüchsen führen. So erzählt Krahl von einem amerikanischen 4000-Seelen-Dampfer, der voraussetzt, dass alle Fleischwaren an Bord aus Miami kommen, auch wenn das Schiff etwa gerade in Hamburg liegt.

Wenn das Routing an die Küsten der USA führt, wird's besonders haarig. "Vessel Sanitation Program" nennt sich die 268-Seiten-Bibel der Hygiene-Kontrollore, die am Schiff sind, ehe dieses Amerika erreicht. Von den 100 Punkten der Vorschriften müssen 87 erreicht werden, besonders ins Auge genommen werden so verdächtige Lebensmittel wie Melonen, sind sie doch mit Erdreich in Berührung gekommen.

Das hat auch der Tui-Kreuzer "Mein Schiff 6" im letzten Jahr erfahren, als er sich auf den Weg über den Atlantik machte. Die Liste der Spürhunde war lang: keine Eisskulpturen als Deko, keine Buffets auf Teppichboden, keine Kreuzschlitzschrauben an Bord. Rohmilchkäse? Um Gottes Willen, nein! Das bringt so manchen Küchenchef zum Seufzen.

Nicht einfach also. Dabei steht gerade die Kulinarik während der Kreuzfahrt auf der Liste der Attraktionen ganz oben. Die Cruise-Linien lassen sich viel einfallen, um das Gourmet-Leben an Bord abwechslungsreich und spannend zu gestalten. Immer mit Rücksicht auf die Zielgruppe, denn welcher F&B Manager möchte schon vor einem leeren Kühlraum stehen. Walter Krahl erinnert sich: "Wir hatten für den Musikantenstadl in der Karibik ein Carnival-Schiff gechartert. Die Amerikaner lieben Cocktails und trinken sogar zum Steak einen Erdbeer-Shake. Da mussten wir den Cateringplan auf die österreichischen, deutschen und Schweizer Gäste anpassen." Trotz Diskussionen waren am Ende dann alle froh über die Reserven an Wein und Bier.

An Bord wird glutenfrei gekocht, vegetarisch, koscher und halal. Am besten mit Wow-Effekt. Ziel: Jeder soll sein Lieblingsplatzerl finden. Die noch im Bau befindliche "Spectrum of the Seas" lässt in einer "Bionic Bar" die Cocktails von Robotern mixen, die neue "Mein Schiff 6" punktet mit einem Dutzend unterschiedlicher Labestellen, die jüngst getaufte "MSC Seaside" bittet in neun Restaurants, da darf das Steak aus dem Dry-Ager ebenso wenig fehlen wie panasiatische Fusionsküche von US-Spitzenkoch Roy Yamaguchi. Große Namen in der Kochwelt sind ohnehin auf hoher See oft zu finden. Österreichs Hollywood-Koch Wolfgang Puck hat für das "Jade Garden" der Princess Cruises gezeichnet, für die Gourmet-Linie auf der "Mein Schiff 6" steht Tim Raue, der deutsche Sterne-Star Dieter Müller hat seit Jahren sein eigenes Restaurant auf der "MS Europa" von Hapag Lloyd.

Jede große Reederei hat einen Ruf zu verteidigen und tut das auch mit Messer und Gabel. Doch wenn die klassischen Routen schon ein engmaschiges Logistiknetz erfordern, so gilt das umso mehr, sobald die Reise in entlegene Regionen des Globus geht. Einer der großen Player im Expeditionskreuzfahrt-Sektor ist Hapag Lloyd Cruises. Reisen ans Ende der Welt, wie in die Antarktis, sind mit höchsten Herausforderungen verbunden, für den Kapitän ebenso wie für den F&B Manager. "Zu Beginn der Reise erfolgt ein umfangreiches Loading, alle Lebensmittel und benötigten Utensilien müssen vor der Reise an Bord gebracht werden", erklärt Negar Etminan von Hapag Lloyd. "In den folgenden drei Wochen gibt es keine Einkaufsmöglichkeit." Mit einer Ausnahme: Die Expeditionsschiffe kaufen einen Teil der Frischware, meist Obst und Gemüse, bei Tim Miller, einem Gemüsebauern in Port Stanley auf den Falkland-Inseln.

Bei einer Reise von knapp 20 Tagen werden rund vier bis fünf Tonnen Obst und Gemüse benötigt, da auch mit Verlust zu rechnen ist. "Wir planen generell natürlich immer ausreichende Mengen an Lebensmitteln ein. Dennoch kann nicht immer vermieden werden, dass ein bestimmtes Lebensmittel auf einer Reise sehr begehrt ist und daher schneller als geplant ausgeht." Da hilft es, dass der Küchenchef die Menüs zwei Tage im Voraus schreibt, um besser auf Engpässe reagieren zu können. Istvan F. Nagy, Hotel Inventory Controller auf der "MS Bremen", schildert was passieren kann, wenn es mal knapp wird: "Wir helfen einander. Einmal hat ein anderes Schiff von unserer Flotte Bier und Milch benötigt. Da wir relativ nah bei einander waren, haben wir schnell 10 Fässer Bier, 240 Liter Milch und 100 Kilo Zucker in unsere Zodiacs geladen, rüber gefahren und umgeladen." Geholfen wird auch "fremden" Schiffen. Mit Kurs auf Ushuaia habe sie ein Schiff einer anderen Reederei angefunkt, das diesen südlichsten Punkt Südamerikas gerade verließ und die Ware nicht komplett erhalten hatte. "Sie haben uns gefragt, ob sie 40 Kilo Speck von uns haben können und wir dafür ihre Ware, die noch in Ushuaia steht, übernehmen. Klar haben wir ausgeholfen."

Einmal im Jahr geht jedenfalls sicher nichts aus. Im Gegenteil. Auf dem Schiff, das vom Berlitz Cruise Guide stets Bestnoten erhält, haben sich auch dieses Jahr "Europas Beste" vor der Kulisse von Antwerpen versammelt. Die MS Europa hat geladen - zu einem Gipfeltreffen mit zehn Michelin-besternten Köchen sowie renommiertesten Winzern, Chocolatiers, Patissiers und Fromagers. Dafür wird eine Gourmetmeile auf dem Lido-Deck installiert, die köstlichen Stationen hießen diesmal etwa Dieter Müller, Martin Klein vom Salzburger Ikarus, Jan Hartwig oder Tanja Grandits, dazu Winzer wie Dreissigacker oder Tenuta delle Terre Nere und Pol Roger Champagner. Oder, um es mit den Worten von Cruise-Kritiker Douglas Ward zu sagen: "Einfach superb." Doch Vorsicht: Bei durchschnittlich rund 4000 Kalorien täglich - zwischen Frühstück, Vormittagssüppchen, Mittagessen, Nachmittagsjause samt Mehlspeise, Diner und Mitternachtsimbiss - kann jeder froh sein, wenn er nach einer Woche noch in den Smoking passt.



VERBRAUCH FÜR 18 TAGE KREUZFAHRT MS BREMEN

