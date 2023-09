Etwa 10.000 Vermisste in Libyen laut Rotem Kreuz

Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen ist das Ausmaß der Zerstörung am Dienstag langsam sichtbar geworden. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten laut Rotem Kreuz inzwischen rund 10.000 Menschen als vermisst. Tamer Ramadan, Leiter des Libyen-Büros der Internationalen Föderation der Rotkreuz-und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) mit Sitz in Tunis, sprach am Dienstag per Videokonferenz in Genf. Es werde mit Tausenden Todesopfern gerechnet, sagte er.

