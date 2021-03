EU-Binnenmarktkommissar: Astrazeneca-Vakzin bleibt in der EU

In der EU hergestellter Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll Europa vorerst nicht verlassen. "Wir haben die Werkzeuge und werden dafür sorgen, dass alles in Europa bleibt, bis das Unternehmen seine Verpflichtungen wieder einhält", kündigte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Freitag an. Dem britisch-schwedischen Konzern wird vorgeworfen, Liefervereinbarungen mit der EU nicht zu erfüllen. Astrazeneca reduzierte wegen Produktionsverzögerungen seine Lieferungen drastisch.

SN/APA/AFP/GINTS IVUSKANS Thierry Breton kündigt härteres Vorgehen gegen Pharamaindustrie an