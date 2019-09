EU-Bürger können sich für Bienenschutz engagieren

EU-Bürger können sich in den kommenden Monaten mit einer Unterschrift für eine bienenfreundlichere Landwirtschaft einsetzen. Eine entsprechende Bürgerinitiative sei angenommen worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Auch Initiativen zur Bekämpfung der Klimakrise und gegen Korruption seien registriert worden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sven Hoppe Eine Unterschrift hilft beim Bienenschutz