EU-Diplomat seit mehr als 500 Tagen im Iran in Haft

Ein europäischer Diplomat ist seit mehr als einem Jahr im Iran in Haft. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Dienstag am Rande eines Ministertreffens im spanischen Cádiz, der schwedische Staatsbürger werde seit über 500 Tagen im Iran "illegal festgehalten". Die EU-Institutionen setzten sich gemeinsam mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für seine Freilassung ein.

BILD: SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bestätigte einen Medienbericht