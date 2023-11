EU-Einigung auf heftig umstrittenes Naturschutzvorhaben

Damit sich die Natur in der EU erholt, sollen künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht auf Freitag auf ein heiß diskutiertes Naturschutzvorhaben. Hintergrund des Gesetzes ist, dass nach EU-Angaben rund 80 Prozent der Lebensräume in der Europäischen Union in einem schlechten Zustand sind.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Nach heftigen Diskussionen: EU-Einigung über Naturschutzvorhaben