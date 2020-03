EU-Gesundheitsminister beraten in Brüssel zu Coronavirus

Der Kampf gegen das Coronavirus beschäftigt am Freitag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und seine EU-Kollegen bei einem weiteren Sondertreffen in Brüssel. Ziel ist eine enge Koordination, zumal sich die neue Krankheit Covid-19 in Europa ausbreitet. Bis Donnerstagabend waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC rund 4.200 Infektionen registriert.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Rudi Anschober trifft seine Amtskollegen in Brüssel