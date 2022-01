EU-Impfnachweise gelten ohne Booster nur noch neun Monate

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU wird für viele Menschen ab Dienstag deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise sind ab 1. Februar ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen Schutz künftig bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen.

SN/APA/dpa/Marcus Brandt Reisen ohne Booster wird schwieriger