EU-Impfnachweise ohne Booster nur noch neun Monate gültig

Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate für Reisen innerhalb der EU künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen, was aber als so gut wie ausgeschlossen gilt, da die Regelung mit den Staaten abgestimmt wurde. Österreich hat die Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass bereits zuvor auf 270 Tage gekürzt.

SN/APA/AFP/DANIEL SLIM Kürzere Gültigkeitsdauer des Grünen Passes für Reisen innerhalb der EU