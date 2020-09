EU-Kommission erwägt offenbar ambitionierteres Klimaziel

Die EU-Kommission will offenbar eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 vorschlagen: Statt um 40 Prozent sollen die Treibhausgase um 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Darauf laufe es nach jetzigem Stand hinaus, hieß es aus EU-Kreisen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will sich am 16. September offiziell in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union dazu äußern.

SN/APA (dpa/Archiv)/Federico Gambar Minus 55 Prozent im Vergleich zu 1990 ist das Ziel