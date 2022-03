EU-Kommission will Frauen in Europa besser schützen

Frauen in Europa müssen laut EU-Kommission deutlich besser vor Vergewaltigung und Belästigung geschützt werden. Die Brüsseler Behörde schlug deshalb am Dienstag ein Gesetz vor, das die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen erstmals EU-weit regelt. "Ich möchte eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen verhindert, verurteilt und verfolgt wird, wenn sie geschieht. Es ist an der Zeit, für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

SN/APA/AFP/POOL/KENZO TRIBOUILLARD Von der Leyen will EU-weite Straftatbestände gegen Vergewaltigung