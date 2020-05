EU-Kommission will Pestizide um 50 Prozent verringern

Die EU-Kommission will den Einsatz von chemischen und gefährlichen Pestiziden in der europäischen Landwirtschaft bis 2030 um die Hälfte senken. Dieses Ziel ist Teil der "Farm-to-Fork"-Strategie im Rahmen des Klimaschutzplanes Green Deal, welche die EU-Behörde in Brüssel am Mittwoch parallel zu einem Plan zur Erhaltung der Biodiversität vorstellte.

SN/APA/DPA/PATRICK PLEUL Pflanzenschutzmittel werden häufig kritisiert