EU-Parlament für Abschaffung der Zeitumstellung ab 2021

Die Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung in der EU sind einen kleinen Schritt vorangekommen. Der zuständige Verkehrsausschuss im Europaparlament in Brüssel stimmte am Montag für die Abschaffung im Jahr 2021. 23 Abgeordnete stimmten dafür, elf dagegen. Enthaltungen gab es nicht.

SN/APA (dpa)/Daniel Naupold