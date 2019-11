EU-Parlament stimmt über Ausrufung des "Klimanotstands" ab

Das Europaparlament entscheidet am Donnerstag darüber, ob es den "Klimanotstand" in Europa ausruft. Die EU-Abgeordneten sollen in ihrer Sitzung in Straßburg über einen Entschließungsantrag abstimmen, der primär einen symbolischen Charakter hätte und Druck für eine konkrete Gesetzgebung aufbauen soll.

