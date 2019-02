EU-Parlament will Lkw-Abbiegeassistent bereits ab 2021

Das EU-Parlament hat sich für eine schnellere als bisher geplante Einführung von Lkw-Abbiegeassistenten ausgesprochen. Die Abgeordneten des Binnenmarktausschusses forderten am Donnerstag in Brüssel, dass ab 2021 keine neuen Lkw-Typen mehr marktzugelassen werden und ab 2023 keine Neufahrzeuge mehr in Betrieb genommen werden, die nicht mit der betreffenden Technik ausgestattet sind.

SN/APA (Archiv/Techt)/HANS KLAUS TE Keine verpflichtende Nachrüstung bei alten Lkw