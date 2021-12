EU schließt weitere Corona-Auflagen für Reisende nicht aus

Angesichts der teils rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante drohen in der EU neue Corona-Auflagen für Reisende. Der EU-Gipfel in Brüssel verständigte sich am Donnerstag nur darauf, dass Beschränkungen das Funktionieren des Binnenmarkts nicht untergraben und die Bewegungsfreiheit innerhalb der und in die EU nicht "unverhältnismäßig" behindern sollten. Auflagen wie eine Testpflicht auch für geimpfte Reisende schloss der Gipfel nicht aus.

SN/APA/AFP/POOL/KENZO TRIBOUILLARD Unterschiedliche Reiseregelungen wegen Omikron