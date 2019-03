EU-Staaten für besseren Zugang zu Trinkwasser

Die EU-Umweltminister haben sich auf besseres und leichter verfügbares Trinkwasser in Europa verständigt. Nach ihrer Einigung am Dienstag in Brüssel muss nun mit dem Europaparlament noch eine Übereinkunft gefunden werden.

SN/APA (dpa)/DPA/DANIEL REINHARDT Die bisherige EU-Trinkwasserrichtlinie ist in die Jahre gekommen