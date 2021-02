EU-Streit mit AstraZeneca für beendet erklärt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Streit mit dem Corona-Impfstoffhersteller AstraZeneca um Lieferverzögerungen für beendet erklärt. "Die Impfstoffhersteller sind in dieser Pandemie unsere Partner, und auch sie standen noch nie vor solch einer Herausforderung", sagte von der Leyen in einem Zeitungsinterview. AstraZeneca betonte am Mittwoch gegenüber der APA, dass die Dosen-Lieferprognose für das zweite Quartal auf Einhaltung des Vertrags abziele.

SN/apa Von der Leyen betont Partnerschaft mit Impfstoffherstellern