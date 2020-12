EU-weite Impfung startet laut Von der Leyen am 27. Dezember

In der Europäischen Union sollen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die ersten Menschen ab 27. Dezember gegen Corona geimpft werden. Das gab sie auf Twitter bekannt. Demnach soll die Impfung EU-weit am 27., 28. und 29. Dezember gestartet werden. "Wir schützen gemeinsam unsere Bürger", schrieb Von der Leyen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Montag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden.

SN/APA (AFP/POOL)/JOHN THYS Die EU-Kommissionspräsidentin gab via Twitter den Impfstart bekannt