EU will Bau neuer Impfstoff-Fabriken finanzieren

Die Europäische Union soll die Produktion von Corona-Vakzinen mit Investitionen in neue oder bestehende Impfstoffanlagen ankurbeln. Dies schlagen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der portugiesische EU-Ratsvorsitz den 27 EU-Staaten einem Schreiben vor, das den "Salzburger Nachrichten" (Mittwochsausgabe) vorliegt. Demnach soll es "zusätzliche Investitionen in den Aus- oder Umbau bestehender Fabriken" oder in den Bau neuer Fabriken geben.

