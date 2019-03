EU will Einweg-Plastik verbieten

Die Temperaturen steigen, die Abende werden länger, und es wird schon gegrillt. Noch gehören Plastikbesteck, -teller und -strohhalme für viele zur Grillparty dazu. Am Abend wandert alles in den Müll, kein Stress mit Abwaschen. Doch damit soll in absehbarer Zeit Schluss sein: Am Mittwoch will das EU-Parlament das Verbot von Einweg-Plastikprodukten beschließen, für die es geeigneten Ersatz gibt.

SN/APA/BARBARA GINDL Einwegbechern und -besteck soll der Garaus gemacht werden