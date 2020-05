EU will Notreserve an Medikamenten, Ausrüstung aufbauen

Als Konsequenz aus der Coronakrise will die EU-Kommission eine Reserve an wichtigen Medikamenten und medizinischer Ausrüstung aufbauen. Die Lagerhaltung soll aus dem neuen Gesundheitsbudget im Volumen von 9,4 Milliarden Euro bezahlt werden, kündigte die Kommission am Donnerstag in Brüssel an.

SN/APA (AFP)/BERND VON JUTRCZENKA EU will künftig schneller und gemeinschaftlicher reagieren