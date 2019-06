Eurofighter-Absturz: Bundeswehr geht von Pilotenfehler aus

Nach dem Absturz zweier Eurofighter über der Mecklenburgischen Seenplatte in Deutschland gehen die Unfallermittler der Bundeswehr einem "Spiegel"-Bericht zufolge von einem Pilotenfehler als wahrscheinliche Ursache aus. Wie das deutsche Nachrichtenmagazin am Freitag im Voraus berichtete, schlossen sie technische Defekte an den Maschinen nach ersten Untersuchungen aus.

SN/APA (dpa)/CHRISTOPHE GATEAU Experten untersuchen die Absturzstelle