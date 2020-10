Eurojackpot geknackt - Fast 59 Mio. für Spieler aus Slowakei

Der Eurojackpot ist geknackt und ein Gewinner aus der Slowakei darf sich über fast 59 Millionen Euro freuen. Die Gewinnzahlen waren 5, 11, 35, 44 und 50 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10, wie Westlotto am Freitagabend mitteilte. Der Jackpot hatte sich über fünf Wochen aufgebaut. Die genaue Gewinnsumme beträgt 58.807.427,70 Euro.

"Das nennt man einen goldenen Oktober", wird Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, in der Mitteilung zitiert. Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es einen Millionengewinner: Ein Tipper aus Polen erhält knapp 2,5 Millionen Euro. Am Freitag startet der Eurojackpot in eine neue Runde.

Quelle: Apa/Dpa