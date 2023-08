Europa-Park Rust will nach Unfall wieder öffnen

Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion will der Europa-Park in Rust bei Freiburg an diesem Dienstag wieder wie gewohnt seine Tore öffnen. Nur die Akrobaten-Show "Retorno dos Piratas" falle bis auf weiteres aus, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland.

BILD: SN/APA/DPA/PASCAL CZECH Die Hintergründe des Zwischenfalls sind unklar