Europaweite Razzia wegen Erwerbs von Falschgeld im Darknet

Mit einer europaweiten Razzia sind Ermittler in Europa gegen die Verbreitung von Falschgeld vorgegangen. Koordiniert wurden die Maßnahmen von der europäischen Polizeibehörde Europol. In Österreich kam es bereits im Juni zu zwei Festnahmen, hieß es auf APA-Anfrage beim Bundeskriminalamt (BK). Die Erkenntnisse aus diesen Amtshandlungen flossen in die Aktion ein.

SN/dpa/Arne Dedert Polizei im Kampf gegen Blüten erfolgreich