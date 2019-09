Europol hob große Geldfälscherbande aus

In Portugal ist eine der größten Geldfälscherbanden Europas aufgeflogen. Fünf Personen seien festgenommen worden, teilte Europol am Montag in Den Haag mit. Auch der Chef der Bande, ein Portugiese mit zahlreichen Vorstrafen, wurde den Angaben zufolge in Kolumbien festgenommen.

SN/dpa (Archiv)/Matthias Balk Die Qualität des Falschgeldes war laut Ermittlern "extrem hoch"