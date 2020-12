Europol zeigt neuen Trend auf: Kriminelle zweigen Arzneien ab

In einer Operation, die in 26 Ländern Europas sowie in Kolumbien lief, wurden geschmuggelte Medikamente um 73 Millionen Euro beschlagnahmt. Nun laufen Ermittlungen gegen 25 Banden.

SN/afp Die Polizeibehörden in Europa haben große Mengen gefälschte Medikamente sichergestellt (Symbolbild)