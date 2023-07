Evakuierungen nach Explosion in griechischem Munitionslager

Nach einer durch einen Waldbrand ausgelösten Explosion in einem Munitionslager in einem Ort in Zentralgriechenland haben die Behörden dessen Evakuierung angeordnet. Ein Teil des Munitionslagers in einer Militärkaserne in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos in der Region Thessalien stehe seit der Explosion "in Flammen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Nach Angaben der Küstenwache wurden bisher "30 Menschen auf zehn Booten" in Sicherheit gebracht.

BILD: SN/APA/EUROKINISSI/TATIANA BOLARI Küstenwache brachte mehrere Menschen in Sicherheit