Evakuierungen nach Vulkanausbruch in Guatemala

Nach einem neuerlichen Ausbruch des Volcan de Fuego am Dienstag in Guatemala sind sieben Gemeinden an den Hängen des Feuervulkans evakuiert worden. Die Katastrophenschutzbehörde Conred verwies auf Befürchtungen von Experten, der Vulkan könne abermals einen pyroklastischen Strom ausstoßen - eine Welle heißer Gase und glühenden Gesteins. 200 Menschen werden nach wie vor vermisst.

Insgesamt 1,7 Millionen Menschen sind betroffen