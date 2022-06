Evakuierungen wegen Waldbrand südwestlich von Berlin

Zunehmende Winde haben am Sonntag die Lage bei einem Waldbrand südwestlich von Berlin erschwert. Wegen der drohenden Gefahr mussten 20 Einwohner eines Ortsteils der Stadt Treuenbrietzen am Vormittag ihre Häuser verlassen. Weil im Boden auf dem Gelände - ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz - Munition und Kampfmitteln liegen, kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran.

SN/APA/dpa/Christian Guttmann Flammen wüteten mehrere Tage lang in Waldstück südwestlich von Berlin