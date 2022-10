Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein steht wieder vor Gericht

Der einst mächtige Hollywood-Boss muss sich nun in Kalifornien verantworten - unter anderem wegen Vergewaltigung und anderer sexueller Übergriffe. Fünf Jahre nach Beginn der #Me-too-Bewegung droht ihm eine weitere jahrelange Haftstrafe, aber er will weiter um seine Unschuld kämpfen.

Vorwürfe von Dutzenden Frauen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein lösten vor fünf Jahren die MeToo-Bewegung aus. 2020 wurde er als Sexualstraftäter verurteilt, er bestreitet die Vorwürfe weiter. Nun steht der 70-Jährige in Los Angeles erneut vor Gericht. Am Montag begann dort die Auswahl der Geschworenen. Das könnte mehrere Wochen dauern, der Prozess selbst ist auf zwei Monate angesetzt.

Es gibt elf Anklagepunkte, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es geht um Vorwürfe von fünf Frauen im von 2004 bis 2013. Ihre Namen werden anonymisiert. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Wie schon zuvor hat Weinstein auch in diesem Fall jede Schuld zurückgewiesen. Sexuelle Handlungen hätten immer einvernehmlich stattgefunden.

Im März 2020 war Weinstein in New York unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. In dem aufsehenerregenden Prozess ging es vor allem um zwei Vorwürfe: 2006 soll er die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen und 2013 die heutige Friseurin Jessica Mann vergewaltigt haben. Mehr als 80 Frauen hatten Weinstein Übergriffe vorgeworfen.Die Jury glaubte den Zeugenaussagen mehrerer Frauen entgegen Weinsteins Unschuldsbeteuerungen. Die Verurteilung markierte einen Meilenstein der Rechtsgeschichte. Der Fall hatte die #MeToo-Bewegung ("ich auch") maßgeblich mit ausgelöst. Weitere einflussreiche Leute wurden angeprangert, gefeuert oder angeklagt, etwa Komiker Bill Cosby (85) sowie Ex-Popstar R. Kelly (55) und derzeit steht Schauspieler Kevin Spacey (63) in New York wegen sexueller Übergriffe vor einem Zivilgericht.

Weinstein, der Filme wie "Pulp Fiction" oder "Gangs of New York" produzierte und für "Shakespeare in Love" einen Oscar gewann, legte gegen sein Urteil in New York Berufung ein. Im Falle eines Schuldspruchs in Los Angeles droht ihm eine weitere jahrzehntelange Haftstrafe. Richterin Lisa B. Lench hat Liveübertragungen nicht erlaubt.

Auch im Kino wird der tiefe Fall des Produzenten neu aufgerollt. Am 13. Oktober feiert das Filmdrama "She Said" von Maria Schrader ("Unorthodox") beim New Yorker Filmfest seine Weltpremiere. Die deutsche Regisseurin erzählt die Geschichte der "New York Times"-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die 2017 die Weinstein-Enthüllungen schrieben.