Ex-Frau von Prinz Andrew: Fergie geht unter Roman-Autorinnen

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, ist unter die Roman-Autorinnen gegangen. Das teilte der Verlag Mills and Boon am Mittwoch mit. Ihr Debütroman "Her Heart for a Compass" (Ihr Herz als Kompass) soll demnach im August erscheinen. Fergie, wie die 61 Jahre alte Herzogin von York auch genannt wird, erzählt darin die fiktive Geschichte ihrer Urgroßtante im viktorianischen England.

SN/APA (Getty Images)/Jonathan Leib Sarah Ferguson veröffentlicht ersten Roman