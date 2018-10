Ex-Krankenpfleger gestand 100 Morde an Patienten

Ein wegen 100 Morden angeklagter Ex-Krankenpfleger hat am ersten Prozesstag in Oldenburg die ihm zu Last gelegten Vorwürfe weitgehend gestanden. Die allgemein gestellte Frage von Richter Sebastian Bührmann, ob die 100 Vorwürfe vom Missbrauch an Patienten bis zur Todesfolge größtenteils zuträfen, beantwortete er am Dienstag mit "Ja".

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Der wegen vielfachen Mordes Angeklagte